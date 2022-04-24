Дни ангела в мае 2022: кого нужно поздравить и как назвать малыша

В мае Украина будет отмечать много прекрасных и хороших праздников, а также дней ангела.

С древних времен люди выбирали имя для новорожденного ребенка по особому календарю - по Святцам. Считается, что малыш получает покровительство того святого, чьим именем он назван по этому календарю. А это сулит ребенку счастье и удачу.