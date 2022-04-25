Главные церковные праздники мая 2022: появился календарь
В мае 2022 по православному календарю мы отметим несколько важных дат, таких как Красная горка, Радоница, Летний Николай, Кирилла и Мефодия и другие. Каждое событие имеет свои традиции, обряды и обычаи.
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Пожалуй самым важным событием станет Радоница (Радуница, Гробки, Проводы). В разных регионах поминать усопших близких принято в разные дни. Но церковная дата всегда - второй вторник после Пасхи. В этом году - это 3 мая.
Главные церковные праздники мая 2022:
1 мая - Антипасха (Красная горка); Апостола Фомы (Неверующего); Окончание Пасхальной (Светлой) седмицы;
3 мая - Радоница. День особого поминовения усопших;
6 мая - День Святого Георгия Победоносца;
8 мая - День святых жен-мироносиц; Апостола и Евангелиста Марка;
9 мая - Поминки умерших воинов;
14 мая - Священномученика Макария, митрополита Киевского;
15 мая - Неделя о расслабленном;
16 мая - преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского; Киево-Печерской иконы Божией Матери; Путивльской иконы Божией Матери;
18 мая - Преполовение Пятидесятницы;
20 мая - Вспоминание на небе появления Христа Господнего в Ерусалиме;
21 мая - День Иоанна Богослова;
22 мая - День Святого Николая (Летний Николай); Неделя о самарянке; Святителя Николая;
23 мая - Апостола Симона Зилота; Киево-Братской иконы Божией Матери;
24 мая - День Святых Кирилла и Мефодия;
29 мая - Неделя о слепом.
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