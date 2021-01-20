Кто в Украине остался без работы

По состоянию на 1 января 2021 года на учете в Государственной службе занятости Украины находилось 459 тысяч безработных граждан. При этом больше всего безработных женщин - 56%, мужчин - 44%.

Среди безработных у 49% есть университетский диплом, 34% - окончили профессионально-техническое учебное заведение, а 17% - общеобразовательную школу. Об этом сообщается на сайте Государственного центра занятости.

Если рассматривать возраст безработных украинцев, то больше всего людей ищут работу в возрасте от 45 до 55 лет - 40%, за ними идут люди до 35 лет - 30% и люди от 35 до 44 лет - 29%.

Среди соискателей работы есть:

Украинцы, которым до пенсии по возрасту осталось 10 и менее лет - 32,4 тысячи;

Граждане с инвалидностью - 22,7 тысячи;

Демобилизованные ветераны АТО - 9,2 тысячи; ·

Выпускники учебных заведений, которые ищут работу первый раз - 5,9 тысячи;

Внутренне перемещенные лица - 4,4 тысячи.

До того как потерять работу 21% украинцев были задействованы в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 18% лишившихся заработка трудились в сфере торговли; 15% - занимались перерабатывающей промышленности, 12% - работали в государственном управлении, обороне и социальном страховании.

Напомним, уровень оптимизма украинских потребителей за 2020 год сократился на треть.

Ранее сообщалось, что компенсацию по 8 тысяч гривен за карантин получили почти полмиллиона украинцев.