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Компенсацию по 8 тысяч гривен за карантин получили почти полмиллиона украинцев

Киев, Четверг 07 января 2021 14:36
Компенсацию по 8 тысяч гривен за карантин получили почти полмиллиона украинцев
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Около 200 тысяч украинцев не обратились за компенсацией

До полумиллиона человек получили единовременную материальную помощь в размере 8 тысяч гривен. Всего перечислено 3,64 млрд гривен.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания у президента, сообщает президентская прес-служба.

Как отметил Шмыгаль, завершение выплат для всех состоится в ближайшие дни.

Премьер рассказал о других программах компенсации бизнесу за потери в условиях правительственного карантина.

"Благодаря инструментам по финансированию частичной безработицы удалось сохранить более 500 тысяч рабочих мест. Только последняя программа - компенсация до 8 тысяч гривен на каждого работника, чье рабочее время сокращено, охватила почти 160 тысяч работников", - сказал он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль 4 января сообщил, что компенсационную выплату за установленный правительством карантин получили 456 тысяч человек. Пенсионный фонд выплатил 3,6 млрд грн помощи для предпринимателей и наемных работников.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине ввели три программы выплат бизнесу, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые пострадали от карантина.

По расчетам Минсоцполитики, за одноразовой помощью могли обратиться 712 тысяч человек.

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