Хто в Україні залишився без роботи

За станом на 1 січня 2021 року на обліку в Державній службі зайнятості України перебувало 459 тисяч безробітних громадян. При цьому найбільше безробітних жінок - 56%, чоловіків - 44%.
Серед безробітних у 49% є університетський диплом, 34% - закінчили професійно-технічний навчальний заклад, а 17% - загальноосвітню школу. Про це повідомляється на сайті Державного центру зайнятості.
Якщо розглядати вік безробітних українців, то найбільше людей шукають роботу у віці від 45 до 55 років - 40%, за ними йдуть люди до 35 років - 30% і люди від 35 до 44 років - 29%.
Серед шукачів роботи є:
До того як втратити роботу 21% українців були залучені в сільському, лісовому і рибному господарстві; 18% - працювали у сфері торгівлі; 15% - займалися переробною промисловістю, 12% - працювали в державному управлінні, обороні і соціальному страхуванні.
Нагадаємо, рівень оптимізму українських споживачів за 2020 рік скоротився на третину.
Раніше повідомлялося, що компенсацію по 8 тисяч гривень за карантин отримали майже півмільйона українців.