Уровень оптимизма украинских потребителей за 2020 год сократился на треть

Фото: магазин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Индекс потребительских настроений упал до уровня марта 2019 года

Индекс потребительских настроений в Украине в декабре 2020 года составил 65,9 п., что на 26,3 п. ниже, чем год назад (92,2 пунктов). Индекс упал до уровня марта 2019 года, когда он составлял 65,3 пунктов.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс текущего состояния составил 60,8, что 1,3 п. ниже показателя прошлого месяца. Индекс экономических ожиданий в декабре не претерпел существенных изменений и составляет 69,3.

В декабре по сравнению с ноябрем показатель индекса ожидаемой динамики безработицы сократился на 3,0 п. и составляет 144,6. Индекс инфляционных ожиданий не претерпел существенных изменений и составляет - 186,7. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 7,0 п. и составляет 147,8.

"Украинцы заканчивают 2020 год с меньшим уровнем потребительского оптимизма по сравнению с концом 2019 года. Наибольшие потери понес индекс ожиданий развития экономики в ближайший год - сокращение на 44,0 п. с 99,0 до 55,0. Наименьшие потери - по индексу ожидаемых изменений личного дохода. Этот индекс сократился на 12,5 п. Таким образом, потребители остаются относительно более оптимистичными в отношении собственных доходов в ближайшие месяцы, чем в отношении развития экономики в целом", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Напомним, данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.

Как сообщало РБК-Украина, в конце 2020 года руководители украинских предприятий ожидали рост потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 7,9%.