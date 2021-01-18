ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Уровень оптимизма украинских потребителей за 2020 год сократился на треть

Киев, Понедельник 18 января 2021 12:17
Уровень оптимизма украинских потребителей за 2020 год сократился на треть
Фото: магазин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Индекс потребительских настроений упал до уровня марта 2019 года

Индекс потребительских настроений в Украине в декабре 2020 года составил 65,9 п., что на 26,3 п. ниже, чем год назад (92,2 пунктов). Индекс упал до уровня марта 2019 года, когда он составлял 65,3 пунктов.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс текущего состояния составил 60,8, что 1,3 п. ниже показателя прошлого месяца. Индекс экономических ожиданий в декабре не претерпел существенных изменений и составляет 69,3.

В декабре по сравнению с ноябрем показатель индекса ожидаемой динамики безработицы сократился на 3,0 п. и составляет 144,6. Индекс инфляционных ожиданий не претерпел существенных изменений и составляет - 186,7. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 7,0 п. и составляет 147,8.

"Украинцы заканчивают 2020 год с меньшим уровнем потребительского оптимизма по сравнению с концом 2019 года. Наибольшие потери понес индекс ожиданий развития экономики в ближайший год - сокращение на 44,0 п. с 99,0 до 55,0. Наименьшие потери - по индексу ожидаемых изменений личного дохода. Этот индекс сократился на 12,5 п. Таким образом, потребители остаются относительно более оптимистичными в отношении собственных доходов в ближайшие месяцы, чем в отношении развития экономики в целом", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Уровень оптимизма украинских потребителей за 2020 год сократился на треть

Напомним, данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.

Как сообщало РБК-Украина, в конце 2020 года руководители украинских предприятий ожидали рост потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 7,9%.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика опроспотребители

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь