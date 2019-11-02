В Украине объявлено штормовое предупреждение: карта самых опасных регионов

Штормовое предупреждение (фото: РБК-Украина)

Синоптики предупредили украинцев о надвигающемся сильном ветре

В Украине 2 ноября синоптики объявили штормовое предупреждение. На сайте Укргидрометцентра опубликовали карту самых опасных областей, где украинцам стоит быть предельно осторожными.

Самые опасные погодные условия будут в таких областях:

Черниговская область;

Житомирская область;

Киевская область;

Черкасская область;

Кировоградская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Винницкая область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Ровненская область;

Волынская область;

Закарпатская область;

Тернопольская область.

Скриншот с сайта

Украинцев просят быть очень осторожными и без лишней надобности не покидать дом.

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