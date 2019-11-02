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В Украине объявлено штормовое предупреждение: карта самых опасных регионов

STYLERЖизнь    02.11.2019 - 10:26
В Украине объявлено штормовое предупреждение: карта самых опасных регионов
Штормовое предупреждение (фото: РБК-Украина)

Синоптики предупредили украинцев о надвигающемся сильном ветре

В Украине 2 ноября синоптики объявили штормовое предупреждение. На сайте Укргидрометцентра опубликовали карту самых опасных областей, где украинцам стоит быть предельно осторожными.

Самые опасные погодные условия будут в таких областях:

  • Черниговская область;
  • Житомирская область;
  • Киевская область;
  • Черкасская область;
  • Кировоградская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Винницкая область;
  • Хмельницкая область;
  • Черновицкая область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Львовская область;
  • Ровненская область;
  • Волынская область;
  • Закарпатская область;
  • Тернопольская область.

В Украине объявлено штормовое предупреждение: карта самых опасных регионовСкриншот с сайта

Украинцев просят быть очень осторожными и без лишней надобности не покидать дом.

​​​​

  • Необходимо все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • Если вы оказались на улице, то стоит обходить рекламные щиты, линии электропередачи, деревья;
  • В случае сильного ветра зайдите в здание
  • Избегайте нахождения под деревьями, особенно тополями. Не паркуйте автомобили под деревьями
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине
Новости Украины Штормовое предупреждение
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