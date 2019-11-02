В Україні оголошено штормове попередження: карта найнебезпечніших регіонів
Штормове попередження (фото: РБК-Україна)
Синоптики попередили українців про насування сильного вітру
В Україні 2 листопада синоптики оголосили штормове попередження. На сайті Укргідрометцентру опублікували карту найнебезпечніших областей, де українцям варто бути дуже обережними.
Найбільш небезпечні погодні умови будуть в таких областях:
- Чернігівська область;
- Житомирська область;
- Київська область;
- Черкаська область;
- Кіровоградська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Вінницька область;
- Хмельницька область;
- Чернівецька область;
- Івано-Франківська область;
- Львівська область;
- Рівненська область;
- Волинська область;
- Закарпатська область;
- Тернопільська область
Скріншот з сайту
Українців просять бути дуже обережними і без зайвої потреби не покидати будинок.
- Необхідно всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- Якщо ви опинилися на вулиці, то варто обходити рекламні щити, лінії електропередачі, дерева;
- У разі сильного вітру зайдіть в будівлю
- Уникайте перебування під деревами, особливо тополями. Не паркуйте автомобілі під деревами
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