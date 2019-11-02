В Україні оголошено штормове попередження: карта найнебезпечніших регіонів

Штормове попередження (фото: РБК-Україна)

Синоптики попередили українців про насування сильного вітру

В Україні 2 листопада синоптики оголосили штормове попередження. На сайті Укргідрометцентру опублікували карту найнебезпечніших областей, де українцям варто бути дуже обережними.

Найбільш небезпечні погодні умови будуть в таких областях:

Чернігівська область;

Житомирська область;

Київська область;

Черкаська область;

Кіровоградська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Вінницька область;

Хмельницька область;

Чернівецька область;

Івано-Франківська область;

Львівська область;

Рівненська область;

Волинська область;

Закарпатська область;

Тернопільська область

Скріншот з сайту

Українців просять бути дуже обережними і без зайвої потреби не покидати будинок.