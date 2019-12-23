В Украине объявлен желтый уровень опасности: кто в зоне риска

Погода в Украине 23 декабря будет неблагоприятной (фото: Getty Images)

Погода в Украине 23 декабря будет потенциально опасной

Погода в Украине 23 декабря не порадует жителей нашей страны. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности и предупредили о сильном ветре, порывы которого будут достигать 15-20 м/с, а в некоторых регионах 25-28 м/с.

Отметим, что ветер такой силы считается довольно опасным природным явлением, так как он может привести даже к падению деревьев.

Также существенное осложнение погодных условий будет наблюдаться в Карпатах. Синоптики прогнозируют сильный мокрый снег, метели, налипание мокрого снега и гололед.

По словам спасателей, погодные условия 23 декабря могут представлять "опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности" и "привести к материальному ущербу". Поэтому украинцам рекомендуют предельно внимательно относиться к погодным условиям и по возможности воздержаться от поездок и деятельности на открытом воздухе.

Очередная природная аномалия: в Украине забили тревогу (фото)

Несмотря на сильный ветер и штормовое предупреждение, градусники 23 декабря в большинстве областей будут показывать абсолютно не декабрьскую температуру - от +7 до +13. Однако в западных областях температура снизится до +4... +8 градусов, а на востоке ожидается от 5 до 9 градусов тепла.

Что делать при желтом уровне опасности

Когда спасатели и синоптики объявляют желтый уровень опасности, это предупреждает людей о том, что возможны неблагоприятные изменения. Поэтому нужно:

очень внимательно относиться к быту, одежде и состоянию здоровья;

закрывать окна, выходя из дома;

одеваться теплее при похолодании;

стараться не проводить много времени на улице.

Добавим, что по всей Украине на этой неделе ожидается похолодание до температуры ниже нуля. Правда, с 1 января 2020 года синоптики прогнозируют исключительно плюсовую и сухую погоду с высокой влажностью воздуха.