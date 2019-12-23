В Україні оголошено жовтий рівень небезпеки: хто в зоні ризику

Погода в Україні 23 грудня буде несприятливою (фото: Getty Images)

Погода в Україні 23 грудня буде потенційно небезпечною

Погода в Україні 23 грудня не порадує жителів нашої країни. Синоптики оголосили жовтий рівень погодної небезпеки і попередили про сильний вітер, пориви якого сягатимуть 15-20 м/с, а в деяких регіонах 25-28 м/с.

Зазначимо, що вітер такої сили вважається досить небезпечним природним явищем, так як він може призвести навіть до падіння дерев.

Також суттєве ускладнення погодних умов буде спостерігатися в Карпатах. Синоптики прогнозують сильний мокрий сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу та ожеледь.

За словами рятувальників, погодні умови 23 грудня можуть представляти небезпеку для окремих видів соціально-економічної діяльності" і "призвести до матеріального збитку". Тому українцям рекомендують уважно ставитися до погодних умов і по можливості утриматися від поїздок і діяльності на відкритому повітрі.

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Незважаючи на сильний вітер і штормове попередження, термометри 23 грудня у більшості областей будуть показувати абсолютно не грудневу температуру - від +7 до +13. Проте в західних областях температура знизиться до +4... +8 градусів, а на сході очікується від 5 до 9 градусів тепла.

Що робити при жовтому рівні небезпеки

Коли рятувальники і синоптики оголошують жовтий рівень небезпеки, це попереджає людей про те, що можливі несприятливі зміни. Тому потрібно:

дуже уважно ставитися до побуту, одязу і стану здоров'я;

закривати вікна, виходячи з дому;

одягатися тепліше при похолоданні;

намагатися не проводити багато часу на вулиці.

Додамо, що по всій Україні на цьому тижні очікується похолодання до температури нижче нуля. Щоправда, з 1 січня 2020 року синоптики прогнозують виключно плюсову і суху погоду з високою вологістю повітря.