Очередная природная аномалия: в Украине забили тревогу (фото)

В Украине зацвели подснежники (фото: pixabay.com)

В Украине из-за рекордно теплого декабря распустились первоцветы

В Украине из-за резкого повышения температуры воздуха обнаружена очередная природная аномалия. В Полтавской области в городе Новые Санжары среди декабря расцвели подснежники, которые обычно радуют своим цветением весной. Об этом сообщила местная жительница Алина Деряга на своей Facebook-странице. Женщина написала, что первоцвет зацвел у нее 19 декабря - на праздник Святого Николая.

"Вот такой подснежник зацвел у меня! 19 декабря 2019, подарок от Святого Николая", - написала Алина у себя в соцсети.

В декабре в Украине зацвели подснежники (фото: Facebook/Алина Деряга)

Подписчики Алины отреагировали на удивительный факт в комментариях.

Подснежник есть, а снега нет!

12 місяців. Казка!

У мене теж проклюнулись.

Шок.

Все переплуталося в природі.

Два года назад на Новый год цвела календула возле дома. Глобальное потепление не только на словах!

Скриншот комментариев

Отметим, что цветение подснежников не единственная аномалия этого рекордно-теплого декабря. Так, например, по всей Украине зацвели деревья, которые также распускаются весной. Японские вишни начали покрываться розовыми цветами в Виннице, а во Львове, где в средине декабря температура была наивысшей в Украине, начали цвести магнолии.

По словам синоптиков, такие температурные аномалии запустили весенние процессы в стране.

Кстати, в Одесской области из-за теплой погоды проснулись насекомые. На улицах появились комары, осы и пчелы. Ученые сильно обеспокоены этим фактом и бьют тревогу.

"По моей информации, комары кусают людей сейчас и в Киеве. Это аномальное явление, которое связано с глобальным потеплением",- рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела энтомологии и научных фондовых коллекций Института зоологии НАН Украины Григорий Попов изданию "Сегодня".

Ученый уверен, что все это последствия глобального потепления из-за жизнедеятельности человека.

"Но катастрофические последствия будут. Лет через 10-20. Изменения климата станут причиной проблем в сельском хозяйстве. Имею ввиду наводнения и засухи, пожары. Пробуждение насекомых в декабре – это лишь первое предупреждение нам всем", - сообщил Попов.