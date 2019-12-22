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Порывы ветра с мокрым снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение

Новости » Общество     22.12.2019 - 09:11
Порывы ветра с мокрым снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Карпатах ожидаются сильные метели

В начале следующей недели, 23-24 декабря погода в Украине существенно ухудшится, возможны порывы ветра и метели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным синоптиков, в понедельник и вторник в западных областях ожидаются значительные дожди, в Карпатах возможен сильный мокрый снег и метели. Также местами возможен гололед и налипание мокрого снега.

Кроме того, осложнение погодных условий может привести к нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах Карпатского региона.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на выходных, 21-22 декабря. На выходных ожидались небольшие дожди в западных областях и заморозки до -4 градусов на востоке. Сегодня осадки накроют всю территорию страны. Но, не смотря на ливни, температура воздуха вырастет до +12 градусов, а на юге до +14.

Также РБК-Украина писало, что с 16 декабря, в Киеве уже зафиксировано семь температурных рекордов. В частности, ночь на святого Николая в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года, а днем температура превысила показатель, зафиксированный в 1989 году.

Дожди и заморозки до -4: прогноз на сегодня В некоторых областях сегодня возможен сильный туман
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