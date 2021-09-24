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В Украине обвалились цены на виноград: производители жалуются, что работают в убыток

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Пятница 24 сентября 2021 21:58
В Украине обвалились цены на виноград: производители жалуются, что работают в убыток Цена на виноград в Украине (фото: freepik.com)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине начался сезон сбора и продажи винограда. Стоимость белых сортов заметно упала по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Об этом пишет Еast-fruit.

Какая цена на виноград

Так, средняя оптовая стоимость составляет $0,94/кг (24,98 грн). Интересно, что в прошлом году цена была вдвое выше.

Похожая ситуация и с черными сортами, но цены обвалились не так сильно – с $1,08/кг (28,7 грн) до $1,03/кг (27,37 грн).

Однако, большинство виноградарей в Украине сейчас работает в убыток. Но есть надежда на более удачный следующий сезон.

По словам директора компании "ВИНС" Татьяны Шмаглюченко, в следующем году ситуация не будет лучше.

"Но уже за ростками на лозе мы видим, что объем урожая может быть большим. Впрочем, погодные условия и рыночная ситуация могут также значительно повлиять на объемы производства", – заявила она.

Почему упала стоимость

В этом году украинские виноградари почувствовали последствия засухи двух предыдущих лет. По этой же причине закладка урожая прошлого года была не очень удачной.

Кроме того, сейчас наибольшим спросом на украинском рынке пользуется сорт "Киш-миш".

"Мы выращиваем и черный, а в следующем году, надеюсь, выведем на рынок розовый "Киш-миш". Кроме того, украинский потребитель часто выбирает крупную товарную ягоду с насыщенным вкусом, например, сорт "Ливия", – добавила Татьяна.

Польза винограда

Виноград обеспечивает профилактику заболеваний сердца, щитовидной железы, предотвращает появление опухолей, является натуральным очистителем, помогает организму справиться с вирусами и инфекциями. Витамины группы B помогают бороться со стрессом и обостряют концентрацию внимания.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области произошел коллапс с арбузами.

Также мы писали, что в Украине внезапно взлетели цены на абрикосы.

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