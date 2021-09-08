В Херсонской области произошел коллапс с арбузами: фермеры бьют тревогу

Арбузы в Херсонской области в этом году уродили в небывалых масштабах. Из-за этого у фермеров возникла проблема - они не могут их продать даже по самой демократичной цене.

Арбузный коллапс

В Херсонской области арбузы пережили сложные погодные условия этого года, но все равно эти огромные красавцы остаются на поле. Дело в том, что их просто некуда девать. Как оказалось, в этом году рынок этим однолетним растением перенасыщен. Селяне подсчитывают убытки, но еще надеются, что удастся продать хотя бы часть урожая.

Что делать с урожаем?

По словам фермера Николая, сейчас арбузы сорта "Талисман" остаются на бахче, к тому же переспевшие. Из засеянных 6 гектаров продали только три, говорит фермер.

По словам Николая, он хотел отдать оставшиеся арбузы бесплатно тем, кто заберет их с поля самостоятельно. Но, увы, желающих не нашлось.

В селе Виноградов, которое специализируется на продаже арбузов, атмосферу веселой назвать нельзя. Люди не могут продать арбузы даже по 30 копеек за килограмм.

Селяне жалуются, что раньше могли продавать свой урожай заграницу но из-за карантина привычные каналы сбыта уже не работают.

В Херсонской области арбузы остаются на поле