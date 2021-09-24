В Україні обвалилися ціни на виноград: виробники скаржаться, що працюють у збиток

В Україні розпочався сезон збору та продажу винограду. Вартість білих сортів помітно впала у порівнянні з аналогічним періодом 2020-го.

Яка ціна на виноград

Так, середня гуртова вартість становить $0,94/кг (24,98 грн). Цікаво, що торік ціна була вдвічі вищою.

Схожа ситуація і з чорними сортами, але ціни обвалилися не так сильно – з $1,08/кг (28,7 грн) до $1,03/кг (27,37 грн).

Однак, більшість виноградарів в Україні наразі працює в збиток. Але є сподівання на більш вдалий наступний сезон.

За словами директора компанії "ВІНС" Тетяни Шмаглюченко, наступного року ситуація не буде кращою.

"Але вже за паростками на лозі ми бачимо, що обсяг врожаю може бути великим. Втім погодні умови і ринкова ситуація можуть також значно вплинути на обсяги виробництва", – заявила вона.

Чому впала вартість

Цьогоріч українські виноградарі відчули наслідки посухи двох попередніх років. З цієї ж причини закладка врожаю минулого року була не дуже вдалою.

Окрім того, зараз найбільший попит на українському ринку має сорт "Киш-миш".

"Ми вирощуємо і чорний, а наступного року, сподіваюся, виведемо на ринок рожевий "Киш-миш". Крім того, український споживач часто вибирає велику товарну ягоду з насиченим смаком, наприклад, сорт "Лівія", – додала Тетяна.

Користь винограду

Виноград забезпечує профілактику захворювань серця, щитоподібної залози, запобігає появі пухлин, є натуральним очисником, допомагає організму впоратися з вірусами та інфекціями. Вітаміни групи B допомагають боротися зі стресом і загострюють концентрацію уваги.