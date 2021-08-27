В Украине внезапно взлетели цены на абрикосы: сколько придется отдать за вкусный фрукт
Сезон абрикосов в Украине сейчас в разгаре. Однако, цены на фрукты остаются высокими.
Об этом сообщает портал Kurkul.com.
Сколько стоит фрукт
Так, на оптовом рынке "Шувар" украинские абрикосы сейчас стоят в среднем 55 грн за килограмм.
Кроме того, в прошлом году в эту пору стоимость килограмма была более 37 грн - ниже на 30%. В 2020-м подорожали фрукты лишь в сентябре.
На оптовом рынке "Нежданный" цена абрикос несколько ниже - 45 грн / кг.
В торговых сетях и розничных рынках цены колеблются от 40 до 75 грн/кг.
Одна из причин, высокой стоимости абрикосов - низкий урожай, который возник из-за холодной весны и летних ливней. Эти факторы уничтожили большой урожай. Экономисты еще в начале лета прогнозировали высокие цены на фрукты: абрикосы, персики и сливы.
Изменилась цена на абрикосы в Украине (фото: pixabay.com)
Польза абрикосов
Фрукт богат растворимые волокна, которые важны для поддержания здоровых уровней сахара в крови и холестерина. Также клетчатка задерживает движение пищи через систему пищеварения и кормит ваши полезные бактерии кишечника.
Как и большинство фруктов, в абрикосах много воды, которая может помогать регулировать кровяное давление, пульс, температуру тела и поддерживать здоровье суставов
Лучше всего наслаждаться целыми и нечищеными абрикосами, поскольку в кожуре есть много клетчатки и питательных веществ.
Ранее мы сообщали, что в Минздраве составили список фруктов, которые обязательно должны быть в ежедневном рационе.
Также со стартом сезона персиков в Украине стремительно падала цена.