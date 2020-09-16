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В Украине обновляют водительские права и техпаспорт: что делать со старыми

Автор: Владимир Костырин

В Кабмине рассказали о документах нового образца и показали фото

В Украине введут новые водительские удостоверения и технический паспорт. Теперь в обновленных документах появится отметка о группе крови (резус-фактор) гражданина, о согласии на посмертное донорство, и о соответствии авто экологическим нормам.

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Такое постановление принял Кабинет министров на заседании 16 сентября, передали в пресс-службе правительства.

Важно отметить, что выданные до вступления в силу нового постановления национальное и международное удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства, временный регистрационный талон ТС нет необходимости менять - они будут действовать в течение срока, на который были выданы.

Что изменится в водительских правах и техпаспорте

  • Новые бланки полностью адаптированы к международным требованиям.
  • Новый образец - на пластиковой карточке.
  • Документ трехъязычный (на украинском, английском, часть - на французском языках),
  • Новые водительские права действуют на территории всей Европы и во многих странах мира.
  • Группа крови (резус-фактор) водителя на удостоверении позволит врачам оперативно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ДТП.
  • Новое свидетельство о регистрации транспортного средства предусматривает добавление отметки о соответствии авто экологическим нормам "Евро-2" - "Евро-6" или другому уровню.

В Украине ведут водительские права и техпаспорт нового образца (фото: kmu.gov.ua)

Ранее мы писали о том, что в Украине хотят водителей заставить пересдать на права, и рассказывали, каким категориям не повезет.

Напомним, что украинским автомобилистам готовят новые штрафы - в Раде зарегистрировали соответствующий законопроект.

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