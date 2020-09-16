В Україні оновлюють водійські права і техпаспорт: що робити зі старими

У Кабміні розповіли про документи нового зразка і показали фото
В Україні введуть нові водійські посвідчення та технічний паспорт. Тепер в оновлених документах з'явиться відмітка про групу крові (резус-фактор) громадянина, про згоду на посмертне донорство, та про відповідність авто екологічним нормам.
Таку постанову прийняв Кабінет міністрів на засіданні 16 вересня, передали в прес-службі уряду.
Важливо зауважити, що видані до набрання чинності нової постанови національне та міжнародне посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, тимчасовий реєстраційний талон ТЗ нема потреби міняти - вони діятимуть протягом строку, на який були видані.
В Україні ведуть водійські права і техпаспорт нового зразка (фото: kmu.gov.ua)
Раніше ми писали про те, що в Україні хочуть змусити водіїв перездати на права, і розповідали, яким категоріям не пощастить.
Нагадаємо, що українським автомобілістам готують нові штрафи - у Раді зареєстрували відповідний законопроект.