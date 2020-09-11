Украинским автомобилистам готовят новые штрафы: за что будут наказывать

В Украине за "скручивание" пробега авто хотят штрафовать (иллюстративное фото: freepik.com)

В Раде готовят владельцам авто штрафы до 34 тысяч гривен за "скручивание" пробега

В Украине предложили ввести штрафы для автомобилистов, которые "скрутили" пробег машин. Кроме того, водителей хотят обязать указывать показатели одометра на транспортном средстве в таможенной декларации, свидетельстве о прохождении техосмотра и страховом полисе.

Об этом говорится в проекте закона "о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и закон Украины "О дорожном движении" относительно предотвращения мошенничества с показателями одометров транспортных средств". Документ №4039 зарегистрирован в Верховной Раде.

Авторами инициативы выступила группа народных депутатов.

Фиксировать данные о пробеге авто нужно будет в обязательном порядке при регистрации, учете и техническом контроле всех ТС.

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, проблема "скручивания пробега" в авто б/у довольно актуальна для Украины.

"Услуги по "коррекции одометров", то есть уменьшение их показателей, открыто рекламируются во всех доступных средствах. Также не менее открыто продаются приборы, которыми самостоятельно можно перепрограммировать электронные одометры, устанавливая "желаемый", а не действительный пробег перед продажей автомобиля. На практике независимо от возраста машины, которая предлагается к продаже, ее заявленный продавцом пробег редко будет превышать 150-200 тысяч километров", - пишут авторы инициативы.

"Скручивание пробега" дает покупателю авто неправдивую информацию о реальном состоянии ТС, которые ввозятся на таможенную территорию Украины и продаются на вторичном рынке. А это, как следствие, приводит к снижению уровня безопасности эксплуатации машины, а также "финансовые потери добросовестных покупателей автотранспорта, обманутых продавцами, которые занизили реальный пробег автомобиля".

Также в Украине существует "схема" по занижению таможенной стоимости беушных авто при их импорте. Так государственный бюджет теряет значительные суммы налоговых поступлений от растаможивания применяемых авто.

Какие штрафы хотят ввести за "скручивание" пробега авто

за выключение кабеля щитка приборов или троса спидометра придется заплатить 3400 гривен штрафа ;

; если при регистрации или техосмотре показатель окажется меньше указанного ранее в Едином госреестре, то предусматривается штраф в 8500 гривен ;

; если при первой регистрации растаможенного авто показания одометра будут меньше заявленных на таможне, сумма штраф достигнет 17 тысяч гривен ;

; если предлагаются услуги по "скрутке" пробега - штраф будет 34 тысяч гривен ;

; если владелец авто со "скрученными" данными не раскроет "мастеров", которые это сделали - тоже заплатит штраф 34 тысяч гривен.

Нардепы уверены, что принятие данного законопроекта позволит "защитить добросовестных покупателей от мошенничества с занижением пробега автомобилей, которое приводит к значительным финансовым потерям, положительно повлияет на повышение безопасности эксплуатации транспортных средств и увеличит налоговые поступления от растаможивания применяемых авто".

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