В Украине обнаружили уникальное скифское золото: что было в находке (видео)

В Украине обнаружили скифское золото (Коллаж РБК-Украина)

Часть уникальных экспонатов передали в археологических музей

В Украине археологи обнаружили уникальную находку – скифское золото, которому более двух с половиной тысяч лет. Часть экспонатов была передана в археологический музей города Харькова, говорится в сюжете ТСН.

Артефакты были обнаружены летом 2019 года археологической экспедицией на Бельском городище в Полтавской области. Как сообщили исследователи, в одном из курганов они нашли золотую диадему, которая там пролежала несколько сот лет, но при этом идеально сохранилась.

Также была обнаружена уникальная бусина в виде жука-скарабея, которая скорее всего к скифам попала из Египта. Кроме золотых украшений при раскопках были также обнаружены оружие и другие артефакты времен скифов.

Большинство артефактов, которые были найдены в Полтавской области, передали для исследования в археологический музей в городе Харькове. Некоторые экспонаты выставили для обозрения.

В Украине показали уникальную колекцию скифского золота

В частности, в коллекцию попали глиняная посуда, фрагменты оружия и одежды. А также золотая диадема и бусина, которые принадлежали скифам. Всем находкам предположительно около двух с половиной тысяч лет.

Ранее мы сообщали о том, что археологи сделали важное открытие, которое может полностью изменить всю историю человечества. На севере Франции был найден артефакт, который относится ко временам позднего палеолита 40-12 тысяч лет до нашей эры.