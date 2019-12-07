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Археологи нашли артефакт, который может перевернуть всю историю человечества

STYLERЖизнь    07.12.2019 - 13:12
Археологи нашли артефакт, который может перевернуть всю историю человечества
Археологи сделали открытие (коллаж РБК-Украина)

Археологи сделали важное открытие для понимания истории современного человека

Археологи нашли важный артефакт для истории человечества – статуэтку женской фигуры времен позднего палеолита 40-12 тыс. лет до н. э. Находка была сделана районе Ренанкур города Амьен, департамент Пикардия на севере Франции. Археологи отмечают, что она в отличном состоянии. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил Национальный институт превентивных археологических исследований (INRAP).

По словам ученых, речь идет об исключительной находке, поскольку фигурка находится в отличном состоянии. Статуэтка является артефактом, относящимся к граветтской культуре.

"Статуэтка высотой 4 см относится к граветтской культуре позднего палеолита. Ей 23 тыс. лет", - говорится в сообщении.

По мнению ученых, статуэтка поможет ученым более глубоко исследовать искусство палеолита и дополнить знания о культуре, которая имеет прямое отношение к современному человечеству.

Археологи нашли артефакт, который может перевернуть всю историю человечества

Палеолетическая Венера (фото: INRAP)

Стоит отметить, что точный возраст статуэтки был определен с помощью радиоуглеродного анализа.

Помимо самой фигурки археологи нашли несколько глиняных обломков и остатки инструментов. Точное назначение этих орудий пока остается неизвестным, однако по мнению археологов, на этом месте могла располагаться мастерская, где местные ремесленники изготавливали предметы культа. После проведения дополнительных исследований статуэтка будет выставлена в музее Пикардии в Амьене.

Стоит напомнить, что граветтская культура - археологическая культура позднего палеолита, датируемой 28-21 тыс. гг. до н.э. Названа в честь пещеры Ла-Граветт в депертаменте Дордонь на юго-западе Франции, где в 1930-х годах были найдены каменные орудия и предметы быта, характеризующие эту эпоху.

Напомним, что ранее археологи обнаружили в Украине артефакт для жертвоприношений возрастом более 2,5 тысячи лет (фото).

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