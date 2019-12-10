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Под Киевом ученые обнаружили уникальный артефакт: все детали и фото

STYLERНовости науки    10.12.2019 - 11:09
Под Киевом ученые обнаружили уникальный артефакт: все детали и фото
В Киевской области археологи сделали открытие (коллаж: РБК-Украина)

В Борисполе археологи обнаружили очень редкий артефакт казацких времен

Ученым удалось обнаружить уникальную находку в Киевской области. Участники археологической экспедиции работали на участке, где в казацкие времена располагался сотенный городок Борисполь, а во времена Руси было городище. В траншее на руинах древнерусского замка выявили горн времен второй половины ХVІІ века.

По словам работников Бориспольского государственного исторического музея, этот артефакт является очень редкой археологической находкой. В таком горне ранее обжигали керамические изделия, пишет издание "Погляд".

Под Киевом ученые обнаружили уникальный артефакт: все детали и фото

В Киевской области археологи сделали открытие (фото: poglyad.tv)

Археологи Института археологии НАНУ предполагают, что в этом месте некогда был гончарный цех. Открытие доказывает важность и высокий уровень развития Борисполя в казацкие времена.

Ученые Института археологии НАНУ также предполагают, что рядом с находкой может быть древнерусская усадьба. Об этом говорят наслоения периода Древней Руси на двухметровой глубине.

Археологи планируют заняться поиском посадской части, укреплений и ворот. Эти находки могут по-другому представить историю города.

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