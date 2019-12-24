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В Україні виявили унікальне скіфське золото: що було в знахідці (відео)

STYLERЖиття    24.12.2019 - 22:55
В Україні виявили унікальне скіфське золото: що було в знахідці (відео)
В Україні виявили скіфське золото (Колаж РБК-Україна)

Частину унікальних експонатів передали в археологічних музей

В Україні археологи виявили унікальну знахідку – скіфське золото, якому більше двох з половиною тисяч років. Частина експонатів була передана в археологічний музей міста Харкова, йдеться в сюжеті ТСН.

Артефакти були виявлені влітку 2019 року археологічною експедицією на Більському городищі в Полтавській області. Як повідомили дослідники, в одному з курганів вони знайшли золоту діадему, яка там пролежала кілька сотень років, але при цьому ідеально зберіглася.

Також була виявлена унікальна намистина у вигляді жука-скарабея, яка швидше за все до скіфів потрапила з Єгипту. Крім золотих прикрас під час розкопок були також виявлені зброя та інші артефакти часів скіфів.

Більшість артефактів, які були знайдені в Полтавській області, передали для дослідження в археологічний музей в місті Харкові. Деякі експонати виставили для огляду.

В Україні показали унікальну колекцію скіфського золота

Зокрема, в колекцію потрапили глиняний посуд, фрагменти зброї і одягу. А також золота діадема і намистина, які належали скіфам. Всім знахідкам, імовірно, близько двох з половиною тисяч років.

Раніше ми повідомляли про те, що археологи зробили важливе відкриття, яке може повністю змінити всю історію людства. На півночі Франції був знайдений артефакт, який відноситься до часів пізнього палеоліту 40-12 тисяч років до нашої ери.

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