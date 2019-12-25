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В Украине обнаружили почти без пробега 30-летнюю "Волгу" с запасами советской водки

STYLERЖизнь    25.12.2019 - 17:21
В Украине обнаружили почти без пробега 30-летнюю "Волгу" с запасами советской водки
"Волга" была обнаружена под Полтавой с минимальным пробегом (фото: pixabay.com)

"Волга" простояла в гараже под Полтавой 30 лет

В Полтавской области автомобиль "Волга" ГАЗ-24−10 простоял в гараже 30 лет. При этом пробег машины 1989 года выпуска составил всего лишь 844 километра. Об интересной находке рассказал автоблогер Roma Urraco на своем YouTube-канале.

По словам Романа, авто простояло в гараже, куда его привез высокопоставленный милиционер в начале 2000-х годов. Это авто было для владельца не основным. Повседневно он пользовался ВАЗ-2106.

"Волга" была обнаружена под Полтавой с минимальным пробегом (видео: YouTube)

"Волга" сохранилась в очень хорошем состоянии. Владелец после покупки авто сразу же его обработал антикоррозийным веществом. На машине установлены "родные" амортизаторы, рессоры, карбюратор, помпа и оптика.

Также в гараже с авто блогер обнаружил банки советской сгущенки и четыре ящика водки, которая была произведена еще в 80-х годах.

Напомним, что в Полтавской области археологи обнаружили уникальное скифское золото, возраст которого составляет более двух с половиной тысяч лет. Одном из курганов археологи раскопали золотую диадему, которая была в идеальном состоянии, несмотря на свой внушительный возраст.

Ранее сообщалось о том, что в Борисполе Киевской области археологи нашли очень редкий артефакт казацких времен. Речь идет о горне, в котором обжигали керамические изделия.

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