В Україні виявили майже без пробігу 30-річну "Волгу" з запасами радянської горілки

"Волга" була виявлена під Полтавою з мінімальним пробігом (фото: pixabay.com)

"Волга" простояла в гаражі під Полтавою 30 років

У Полтавській області автомобіль "Волга" ГАЗ-24−10 простояв у гаражі 30 років. При цьому пробіг машини 1989 року випуску склав всього лише 844 кілометра. Про цікаву знахідку розповів автоблогер Roma Urraco на своєму YouTube-каналі.

За словами Романа, авто простояло в гаражі, куди його привіз високопоставлений міліціонер на початку 2000-х років. Це авто було для власника не основним. Повсякденно він користувався ВАЗ-2106.

"Волга" була виявлена під Полтавою з мінімальним пробігом (відео: YouTube)

"Волга" збереглася в дуже хорошому стані. Власник після покупки авто відразу ж його обробив антикорозійною речовиною. На машині встановлені "рідні" амортизатори, ресори, карбюратор, помпа і оптика.

Також в гаражі з авто блогер виявив банки радянського згущеного молока і чотири ящики горілки, яка була вироблена ще в 80-х роках.

Нагадаємо, що в Полтавській області археологи виявили унікальне скіфське золото, вік якого становить більше двох з половиною тисяч років. Одному з курганів археологи розкопали золоту діадему, яка була в ідеальному стані, незважаючи на свій солідний вік.

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