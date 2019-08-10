В Украине обнаружили крупную партию опасных арбузов и дынь: что известно

Арбузы и дыни с опасным содержанием нитратов были сняты с продажи в Запорожье. Уровень содержания опасного вещества в бахчевых в четыре раза превышал допустимую норму. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Так, специалисты государственных лабораторий провели исследования 656 проб дынь и арбузов, взятых на местных рынках. Выяснилось, что более тонны бахчевых культур были отравлены нитратами. По этой причине товар не допустили к продаже.

Арбузы и дыни с нитратами были сняты с продажи в Запорожье (фото: pixabay.com)

Согласно результатам проведенных исследований, минимальный уровень нитратов в бахчевых составил 3,8 мг/кг, а максимальный - 352,5 мг/кг. Это в четыре раза превышает норму, которая составляет не более 60 мг/кг в арбузах и 90 мг/кг - в дынях.

К счастью, случаев отравления бахчевыми на прошлой неделе зафиксировано не было. Тем не менее эксперты Госпродпотребслужбы призвали горожан воздержаться от покупки арбузов и дынь на местных рынках.

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