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Супрун рассказала про кибербуллинг и травлю на работе

STYLERЖизнь    20.07.2019 - 10:14
Супрун рассказала про кибербуллинг и травлю на работе
Травля на рабочем месте (Коллаж РБК-Украина)

Травля на рабочем месте может привести к печальным последствиям, рассказали в Минздраве

Уляна Супрун рассказала про буллинг среди взрослых и про публичные унижения, угрозы или оскорбления на рабочем месте. Как подчеркнула и.о. главы Минздрава, такое агрессивное поведение и издевательство могут проявляться не только в стенах школы или детского садика - жертвами травли могут становиться также и взрослые и довольно влиятельные люди. На своей странице в Facebook она также рассказала про отдельный вид травли - кибербуллинг.

Как показывают исследования, в США 31% взрослых испытывают травлю.

Буллинг на рабочем месте может возникать в связи с условиями работы, культурой компании, нагрузками и наличием конфликта интересов. Другие исследования объясняют травлю сочетанием рабочих и личных факторов или конфликтов.

Люди, прибегающие к буллингу и унижениям, часто хотят таким образом продемонстрировать свой статус или самоутвердиться.

"Они могут иметь низкую самооценку, не уметь строить здоровые отношения с людьми или самим быть жертвами буллинга", - говорится в публикации.

Супрун отметила, что травля и обиды оказывают негативное влияние даже на сложившихся взрослых людей.

Супрун рассказала про кибербуллинг и травлю на работе

Уляна Супрун (Фото: РБК-Украина)

Последствиями буллинга могут быть:

  • суицидальные мысли или попытки, депрессия, проблемы со сном, стресс и тревожность; 
  • кроме психологических последствий, жертвы травли могут иметь постоянную головную боль и боль в спине;
  • также может снижаться эффективность работы; 
  • жертвы буллинга на рабочем месте чаще чувствуют себя неудовлетворенными своей работой или обремененными ней.

Супрун также рассказала про отдельный вид травли - кибербуллинг. Данная практика широко применяется в политике - для травли оппонентов используют атаки ботов и заказные материалы, но порой достаточно одного поста или видеообращения, чтобы унизить человека и нарушить субординацию.

"В то же время, практика публичных унижений в политике негативно влияет на массовую культуру и поведение подростков, особенно подверженных влиянию", - добавила Супрун.

По ее словам, публичная коммуникация политиков, звезд и других влиятельных людей являются так называемыми ролевыми моделями, которые негативно влияют в том числе на подростков, что может приводить к росту уровня агрессии. 

Напомним, что в Украине зарегистрировали новый законопроект № 10118, который отрегулирует наказания за моббинг на рабочем месте. Моббингом является форма психологического насилия в виде травли сотрудника в коллективе, с целью его последующего увольнения. 

Как сообщалось ранее, недавно киевского школьника, который издевался над другим, наказали за буллинг и назначили наказание в виде года условно, а родителям придется выплатить штраф 100 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что в Киеве в школе произошел скандал из-за погибшего ученика. Близкие школьника считают, что он погиб из-за жуткого давления в школе.

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Новости Украины буллингтравляУльяна Супрун
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