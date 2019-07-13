На рынках появились ранние арбузы: можно ли их есть

Фото: Арбузы (pixabay.com)

Покупатели не спешат покупать бахчевые

В Украине на рынках появились первые ранние арбузы и дыни. Их уже активно продают также на стихийных рынках и лотках. Украинцы относятся к ним с опаской и не спешат покупать. Издание "Сегодня" проверило,так ли безопасны сейчас бахчевые и сколько в них нитратов.

Для этого съемочная группа взяла с собой нитратомер и отправилась на проверку. На предложение проверить товар на содержание нитратов, работник торговли ответил утвердительно.

"Все выращиваем своим трудом, честно. С огорода, без химии, без нитратов. Очень отличный арбуз. Можете попробовать. Пожалуйста!", – говорит продавец.

Видео: Можно ли есть ранние арбузы (YouTube/Сегодня)

После проверки арбуза выяснилось, что в нем нитратов нет, то есть он абсолютно безопасен. Продавец этому обрадовался и сообщил, что был уверен в своей правоте.

Один из продавцов Карим Мамедов рассказал изданию, как правильно выбрать спелый и хороий арбуз.

"Вот, например, видите, он более зеленый, но если мы постучим, он звенит. Это означает, что качество хорошее. И еще один важный момент: если хвостик высохший или темноватый, то это шикарный арбуз", – говорит Мамедов.

Заведующая на рынке "Столичный" уверяет, что вся продукция проверяется в лаборатории.

"Вся ранняя продукция может содержать повышенное содержание нитратов. Может содержать, а может не содержать. Надо проверять. Потому что все ягоды, фрукты покупают в основном для детей. К настоящему времени у нас пока нет никакого брака. Вся продукция доброкачественная", – рассказывает заведующая лабораторией на рынке "Столичный" Юлия Кравченко-Довга.

Отметим, что диетолог Даниэла Харатин все же не рекомендует злоупотреблять ранними арбузами. Специалист советует подождать до конца июля.

"Вообще арбуз является очень полезной ягодой. Там много витамина С. Достаточно много витаминов группы B. Но увлекаться не стоит. Потому что это быстрая, с высоким гликемическим индексом ягода. То есть там много сахара", – отметила диетолог.

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