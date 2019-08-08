Как сохранить здоровье: Минздрав напомнил о важной процедуре

Минздрав рассказал о вакцинации взрослых украинцев (фото: facebook.com/liliya.grynevych)

МОЗ напомнило, что про прививки не стоит забывать и взрослым

Министерство охраны здоровья Украины предупреждает, что прививки необходимо делать не только детям, но и взрослым. К примеру, делать повторные прививки от дифтерии и столбняка необходимо каждые 10 лет.

В детстве украинцы должны были получить 6 доз вакцин в соответствии с Календарем прививок. При этом прививка от дифтерии и столбняка не дает иммунитета на всю жизнь, поэтому взрослым надо повторно вакцинироваться каждые 10 лет, начиная с 26-ти лет. Вакцина бесплатна.

Если взрослый или ребенок от 7 лет раньше не вакцинировались от дифтерии и столбняка, то необходимо получить как минимум три дозы вакцины АДС-М: сначала первая доза, через месяц - вторая, через 6 месяцев после второй - третья.

Минздрав рассказал о вакцинации взрослых украинцев (иллюстративное фото: Исаев Сергей/Униан)

Алгоритм действий для проведения вакцинации:

Запишитесь на прием к семейному врачу или терапевту, с которым подписали декларацию.

Обязательно предупредите врача, если у вас есть аллергия на лекарства или пищу, у вас была реакция на предыдущие прививки, вы сейчас принимаете лекарства или имеете серьезные заболевания сердца, легких, почек и т.д., проходили курс химиотерапии, гормональной терапии, получали стероиды или лекарства, подавляющие иммунитет.

После консультации вы подписываете информированное согласие на прививку, подтверждая, что получили ответы на свои вопросы. Врач оказывает направление в кабинет прививки. Врачи-ФЛП могут проводить прививки в своих кабинетах.

Прививки проводят медицинские работники - врач, фельдшер, младший специалист с медицинским образованием. Вы можете посмотреть флакон с вакциной, спросить или самостоятельно проверить срок годности вакцины, проверить термоиндикатор (специальный элемент маркировки, с помощью которого можно убедиться, что вакцину хранили при правильной температуре и она не потеряла своих свойств). Вводят вакцину в плечо (дельтовидную мышцу). Детям - в бедро.

Оставайтесь в медучреждении еще полчаса.

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