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В Украине новые требования к фото на документы: что изменилось

STYLERЖизнь    22.11.2019 - 20:17
В Украине новые требования к фото на документы: что изменилось
Биометрический паспорт в Украине (фото: УНИАН)

Фото для паспорта в Украине будут делать согласно с новыми правилами

В Украине внесли изменения в требования к фотографии для биометрического паспорта. Смягчение к правилам фото коснутся некоторых категорий украинцев. Новые требования появились на сайте Государственной миграционной службы.

Такие нововведения были, в частности, приняты во время обсуждения с представителями различных конфессий в Украине.

Что изменилось в правилах фотографирования на документы

  • Теперь можно будет фотографироваться в головных уборах, но при условии, что человек носит их в быту из-за религиозных убеждений.

  • Головные уборы, другие предметы на голове и лице могут присутствовать на снимке для биометрического паспорта по медицинским показаниям. Это должно быть подтверждено заключением медучреждения.

К примеру, на фото человек может быть с медицинской повязкой на глазу либо голове. Также допускается фото в парике, но он не должен закрывать лицо.

При этом головные уборы не должны изменять формы отдельных частей лица (лба, скул, глаз, подбородка). Они не могут закрывать лицо и подбородок.

В Украине новые требования к фото на документы: что изменилось

Новые требования к фото на биометрический паспорт (фото: dmsu.gov.ua)

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