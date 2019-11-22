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В Україні нові вимоги до фото на документи: що змінилося

STYLERЖиття    22.11.2019 - 20:17
В Україні нові вимоги до фото на документи: що змінилося
Біометричний паспорт в Україні (фото: УНІАН)

Фото для паспорта в Україні будуть робити згідно з новими правилами

В Україні внесли зміни у вимоги до фотографії для біометричного паспорта. Пом'якшення правил фото торкнуться деяких категорій українців. Нові вимоги з'явилися на сайті Державної міграційної служби.

Такі нововведення були, зокрема, прийняті під час обговорення з представниками різних конфесій в Україні.

Що змінилося в правилах фотографування на документи

  • Тепер можна буде фотографуватися в головних уборах, але за умови, що людина носить їх у побуті через релігійні переконання.

  • Головні убори, інші предмети на голові та обличчі можуть бути присутніми на знімку для біометричного паспорта за медичними показаннями. Це повинно бути підтверджено висновком медустанови.

Наприклад, на фото людина може бути з медичною пов'язкою на оці або голові. Також допускається фото в перуці, але вона не повинна закривати обличчя.

При цьому головні убори не повинні змінювати форми окремих частин обличчя (лоба, вилиць, очей, підборіддя). Вони не можуть закривати обличчя і підборіддя.

В Україні нові вимоги до фото на документи: що змінилося

Нові вимоги до фото на біометричний паспорт (фото: dmsu.gov.ua)

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