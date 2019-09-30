За биометрический паспорт нужно будет платить по-новому: что изменится с октября

Биометрический паспорт в Украине (фото: dpsu.gov.ua)

За биометрический паспорт без изменений можно будет заплатить онлайн

Биометрический паспорт, содержащий встроенный микрочип с личными данными, нужно будет оплачивать по-новому с 1 октября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

За документ, позволяющий украинцам выезжать в некоторые страны без оформления визы, нужно будет платить по новым реквизитам.

Стоит отметить, что с июля стоимость оформления биометрического паспорта и ID-карты значительно возросла.

Кроме того, в публикации уточняют, что при регистрации и оплате при помощи онлайн-сервиса Государственной миграционной службы Украины, пользователям не нужно будет совершать дополнительные действия. Оплата за биометрический паспорт будет осуществляться автоматичеки по новым реквизитам.

Биометрический паспорт в Украине (фото: УНИАН)

"Изменятся реквизиты счетов для перечисления средств за предоставление услуг по оформлению паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, какие еще новшества ждут украинцев с 1 октября 2019 года.