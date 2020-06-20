В Украине могут взвинтить ставки госпошлины: на какие нотариальные услуги

В Украине планируют увеличить размер ставок на некоторые нотариальные действия путем внесения изменений в статью Декрета Кабинета министров о государственной пошлине.

Соответствующий законопроект № 3236-1 парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять за основу.

Инициатива авторства нардепа Данила Гетманцева уже включена в повестку дня.

Новшество призвано существенно увеличить некоторые размеры госпошлины, взимаемые при осуществлении нотариальных действий, государственными нотариальными конторами и исполнительными комитетами сельских, поселковых, городских советов народных депутатов.

На сколько могут подорожать услуги

за удостоверение завещаний размер ставки госпошлины - в 300 раз

поручений - в 50-750 раз

свидетельствование верности копий документов и выписок из них - в 100 раз

за удостоверение подлинности каждой подписи на документах - в 500 раз

за передачу заявлений граждан - в 17 раз

за выдачу дубликатов нотариально удостоверенных документов - в 167 раз.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, большинство ставок государственной пошлины установлено ​​в частях необлагаемого минимума доходов граждан, утвержденного еще в 1995 году и "не учитывают инфляционных процессов, которые произошли за этот период времени".

"Следует отметить, что в некоторых случаях расходы на осуществление отдельных действий являются большими, чем суммы государственной пошлины, взимаемой за их совершение", - отмечается в документе.

В то же время в Главном научно-экспертном управления Рады предупреждают, что предложенное в проекте увеличение ставок госпошлины "определенным образом создаст для отдельных (малообеспеченных) лиц препятствия для реализации законных, в том числе, конституционных, прав". Также эксперты обратили внимание, что в инициативе нет надлежащего обоснования увеличения ставок государственной пошлины именно в таких размерах.

Кроме того, экспертов удивило предложение раздела II проекта, согласно которому "этот закон вступает в силу с 1 июля 2020 года", хотя это не согласуется с требованиями пп. 4.1.9 п. 4.1 ст. 4 Налогового кодекса Украины, согласно которому "налоги и сборы, их ставки, а также налоговые льготы не могут изменяться в течение бюджетного года".

После замечаний в профильном комитете пообещали доработать законопроект.

Ранее мы писали о том, что после введения финмониторинга в украинских банках стали требовать у клиентов расписки при снятии денег.

Также сообщалось, что в Раде зарегистрировали новый законопроект, который сможет упростить взыскание с украинцев пенсий, субсидий, льгот и стипендий.