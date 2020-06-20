В Україні можуть підвищити ставки держмита: на які нотаріальні послуги

В Україні планують збільшити розмір ставок на деякі нотаріальні дії шляхом внесення змін до статті Декрету Кабінету міністрів про державне мито.

Відповідний законопроект № 3236-1 парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді схвалити за основу.

Ініціатива авторства нардепа Данила Гетманцева вже включена до порядку денного.

Нововведення покликане істотно збільшити деякі розміри державного мита, що стягуються при здійсненні нотаріальних дій державними нотаріальними конторами та виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад народних депутатів.

На скільки можуть подорожчати послуги

за посвідчення заповітів розмір ставки державного мита - в 300 разів

доручень - у 50-750 разів

засвідчення вірності копій документів та витягів з них - у 100 разів

за засвідчення справжності кожного підпису на документах - у 500 разів

за передачу заяв громадян - у 17 разів

за видачу дублікатів нотаріально посвідчених документів - у 167 разів.

Як йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, більшість ставок державного мита встановлена в частинах неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, який затверджений ще у 1995 році та "не враховують інфляційних процесів, які відбулися за цей період часу".

"Слід зазначити, що у деяких випадках витрати на здійснення окремих дій є більшими, ніж суми державного мита, яка справляється за їх вчинення", - зазначається в документі.

Водночас у Головному науково-експертному управління Ради попереджають, що запропоноване в проекті збільшення ставок державного мита "певним чином створить для окремих (малозабезпечених) осіб перешкоди до реалізації законних, у тому числі, конституційних, прав". Також експерти звернули увагу, що в ініціативі немає належного обґрунтування збільшення ставок державного мита саме в таких розмірах.

Крім того, експертів здивувала пропозиція розділу ІІ проекту, згідно з яким "цей закон набирає чинності з 1 липня 2020 року", хоча це не узгоджується з вимогами пп. 4.1.9 п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу України, згідно з яким "податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року".

Після зауважень у профільному комітеті пообіцяли доопрацювати законопроект.

Раніше ми писали про те, що після введення фінмоніторингу в українських банках стали вимагати у клієнтів розписки при знятті грошей.

Також повідомлялося, що у Раді зареєстрували новий законопроект, який зможе спростити стягнення з українців пенсій, субсидій, пільг та стипендій.