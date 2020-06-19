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Льготы, пенсии и субсидии могут потребовать обратно: что изменится для украинцев

STYLERЖизнь    19.06.2020 - 12:39
Льготы, пенсии и субсидии могут потребовать обратно: что изменится для украинцев
В Украине могут принять новый закон про возврат пенсий и других выплат (коллаж: РБК-Украина)

Рада готовит украинцам новый закон про упрощение возврата денег от государства

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, который сможет упростить взыскание с украинцев, пенсий, субсидий, льгот, а также стипендий и другой помощи от государства.

Речь идет о тех выплатах, которые украинцы получали неправомерно. Новый законодательный акт № 3551 собственно меняет всего один пункт, но он очень важный.

Это отмена судебного сбора для местных органов исполнительной власти. Так, если раньше это обязательство должен был выполнять истец - органы местного самоуправления - то теперь Раду просят освободить их от сбора.

Судебный сбор для такой категории дел составляет от 2102 грн. И из-за этого на нерадивых получателей выплат от государства редко подавали в суд, если они добровольно отказывались возвращать деньги.

"Принятие этого законопроекта позволит обеспечить конституционную справедливость, верховенство права и эффективность верификации государственных выплат", - говорится в объяснительной записке законопроекта.

После регистрации документа в парламенте возникли опасения, что теперь украинцев станут массово звать в суд. Сдерживающим фактором может стать, что в бюджете недостаточно средств выделяется для погашения таких сборов.

"Увеличится ли после отмены судебного сбора количество исков - сказать сложно, но, скорее всего, это все-таки произойдет, ведь ограниченность бюджетных ассигнований на эти цели на сегодня является серьезным сдерживающим фактором для инициирования судебной процедуры", - пишет "Сегодня" со ссылкой на экспертов.

Другой же специалист говорит, что на практике принятие данного законопроекта откроет путь к массовой подаче судебных исков от органов государственной власти о возврате выплат.

Ранее мы писали, что в Украине снова повысят пенсии, после чего прибавку получат сразу несколько категорий.

Также сообщалось, что украинцам усилят наказание за долги по коммуналке.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины пенсии
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