В украинских банках стали требовать у клиентов расписки при снятии денег: подробности

Банки в Украине (фото: УНИАН)

В Украине в банки работают по новым правилам после внедрения финансового мониторинга

В Украине после введения финмониторинга в банках клиентов стали более пристально проверять при осуществлении крупных денежных операций, а в некоторых случаях появилось требование писать расписки - куда будут потрачены средства.

Подобные меры сейчас практикуют во многих банковских учреждениях, но еще не во всех. Об этом рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий, пишет "Страна".

Он отметил, что у предпринимателей и частных лиц расписки при снятии депозитов свыше 200 тысяч гривен просят предоставлять с максимальной детализацией.

"Если с ФЛП это еще как-то можно понять, то простых людей новый подход удивляет и даже шокирует. Ну представьте: вы год назад открыли депозит, прошли в банке финансовый мониторинг, положили на счет 210 тысяч гривен. А теперь пришли по сроку забирать свой вклад, а вам задают два вопроса: почему вы снимаете средства со счета и на что их потратите?", - рассказал аналитик.

Такие расписки в банках требуют в рамках новых принципов риск-ориентированного подхода - согласно вступившему в силу с 28 апреля новому закону о финансовом мониторинге (361-IX) и постановлением НБУ №65.

Стоит напомнить, что накануне "РБК-Украина" передавало пояснения первого замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой относительно грядущих новшеств. Она высказалась о риск-ориентированном подходе в работе с клиентами и отметила, что речь тут может идти о политиках или олигархах.

"То есть тех, кто может проводить операции на большие суммы. Операции обычных людей - студентов, пенсионеров, клиентов в рамках зарплатного проекта и "белого" бизнеса, который платит налоги - будут проверять меньше. 95% банковских клиентов относятся именно к низкорисковой категории", - сказала Рожкова.

Ранее мы писали о том, что изменится для украинцев при внедрении новых требований банков для перевода денег.

Также сообщалось о том, что банкам запретили штрафовать за просрочку платежей во время карантина.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Styler