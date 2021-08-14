ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине из-за непогоды взлетят цены на популярный фрукт

Новина українською →
Суббота 14 августа 2021 20:42
В Украине из-за непогоды взлетят цены на популярный фрукт фото: осенью в Украине подорожает популярный продукт (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В Украине ожидается скачек цен на яблоки, так как урожай сильно пострадал из-за непогоды. Эксперты указывали еще весной, что стоимость отечественных плодов в магазинах и на рынках будет около 70 гривен за кило, но садоводы сейчас даже не берутся делать прогнозы.

Об этом говорится в сюжете "Факти ICTV".

Ожидается, что желающим полакомиться украинскими яблоками этой осенью придется раскошелиться - через месяц десятки сортов яблок заполонят полки магазинов, но дешевых плодов в этом году не будет.

Вырастить традиционно хороший урожай помешали неблагоприятные погодные условия - сильные дожди и град. В некоторых садоводческих хозяйствах был испорчен чуть ли не весь урожай, и даже крупные хозяйства уже не говорят об экспорте.

По словам агронома из Винницкой области Сергея Попильнюка, из-за непогоды в его хозяйстве 30 га потеряно именно сортового яблока.

Украинские яблока, особенно те, что садили на Подолье, обычно вырастают рекордными и дают превосходные урожаи. В хороший год из 125 га собирают урожай под 40 тонн вкусных сладких плодов, которые по всем показателям обгоняют импортный продукт.

Но в этом году ситуация изменилась. Директор агрокомплекса Ярослав Андрушко сейчас разводит руками и даже не берется говорить о будущих ценах, по которым будут продавать яблоки нового урожая.

Но кроме погоды есть и другая серьезная проблема - перекупщики и спекулянты.

"Почему мы продаем так дешево, и почему народ покупает так дорого?.. Государство потеряло функции регулятора. Я назову абстрактные цифры: если мы продаем по 8 гривен (за килограмм) у себя с производства, то в магазинах граждане покупают по 20-25 гривен", - отметил генеральный директор садоводческого комплекса Василий Чергий.

Ранее сообщалось, что в Украине за год катастрофически взлетели цены почти на все группы товаров, а некоторые продукты подорожали на 20-30%.

Также мы писали о том, что в Украине выросла стоимость на молочные продукты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты
LITE
Чтобы не было акне: косметолог рассказала правду о комедонах и дала советы для чистой кожи
Чтобы не было акне: косметолог рассказала правду о комедонах и дала советы для чистой кожи