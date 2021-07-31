В Украине выросла стоимость на молочные продукты: сколько стоит молоко и сметана

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Так, по информации Минфина, в июле этого года цена на молоко поднялась почти на три гривны.

Поэтому отныне 900 граммов стоят более 32 гривны. А вот сметана подорожала в среднем на две гривны по сравнению с прошлым месяцем.

Цена на йогурт выросла на три гривны. За 580 граммов классического йогурта придется заплатить более 36 гривен.

По словам экспертов, такое подорожание называют прогнозируемым и добавляют, что уже этой осенью украинцев ждет очередное повышение стоимости на основные продукты.

Молочные продукты для укрепления иммунитета

Соответствующие продукты называют источником жизни, поскольку именно молоко мы получаем с первых моментов нашего бытия, именно оно помогает функционировать нашему организму в течение всей жизни. Также оно помогает нам расти, развиваться и набираться сил.

Важно в рацион добавлять не только молоко, но и другие виды молочных продуктов, такие как кефир ряженка, йогурт, творог. Основная функция молочной продукции заключается в насыщении здорового организма кальцием, полноценным белком, жирами, углеводами, аминокислотами, а также витаминами А, В2 и D.

Молочные продукты должны в обязательном порядке присутствовать в ежедневном рационе, поскольку они обеспечивают прочность костей, зубов, и красоту волос и ногтей.