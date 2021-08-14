В Україні через негоду злетять ціни на популярний фрукт

В Україні очікується стрибок цін на яблука, позаяк урожай сильно постраждав через негоду. Експерти вказували ще навесні, що вартість вітчизняних плодів у магазинах і на ринках буде близько 70 гривень за кіло, але садівники зараз навіть не беруться робити прогнози.

Про це йдеться в сюжеті " Факти ICTV ".

Очікується, що бажаючим поласувати українськими яблуками цієї осені доведеться розщедритися - через місяць десятки сортів яблук заполонять полиці магазинів, але дешевих плодів цього року не буде.

Виростити традиційно хороший урожай завадили несприятливі погодні умови - сильні дощі та град. У деяких садівничих господарствах був зіпсований мало не весь урожай, і навіть великі господарства вже не говорять про експорт.

За словами агронома з Вінницької області Сергія Попільнюка, через негоду в його господарстві 30 га втрачено саме сортового яблука.

Українські яблука, особливо ті, що садили на Поділлі, зазвичай виростають рекордними та дають надзвичайні врожаї. У хороший рік зі 125 га збирають урожай під 40 тонн смачних солодких плодів, які за всіма показниками обганяють імпортний продукт.

Але цього року ситуація змінилася. Директор агрокомплексу Ярослав Андрушко зараз розводить руками й навіть не береться говорити про майбутні ціни, за якими продаватимуть яблука нового врожаю.

Але крім погоди є й інша серйозна проблема - перекупники та спекулянти.

"Чому ми продаємо так дешево, і чому народ купує так дорого?.. Держава втратила функції регулятора. Я назву абстрактні цифри: якщо ми продаємо по 8 гривень (за кілограм) у себе з виробництва, то в магазинах громадяни купують по 20-25 гривень", - зазначив генеральний директор садівничого комплексу Василь Чергій.