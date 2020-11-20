В Украине нашли "марсианские пейзажи": в эти фото сложно поверить

Украинцам показали яркие фото, которые больше напоминают марсианские пейзажи, чем просторы родной страны. Они были отсняты путешественником на Куяльницком Лимане, что к северу от Одессы.

Фантастическими кадрами, сделанными с дрона, поделился пользователь Facebook Виталий Милевич. Мужчина отправился путешествовать по Украине с семьей и решил показать, что у нас есть на что смотреть.

Куяльницкий лиман (фото: facebook.com/vitaliy.milevich)

"Первый осознанный полет. Конечно, на Куяльнике - где нет птиц, проводов, антенн, людей и вообще ничего. Только соль, столбики, розовая вода и марсианские пейзажи. Кайф", - подписал мужчина яркие снимки.

Куяльницкий лиман (фото: facebook.com/vitaliy.milevich)

Куяльницкий лиман находится в 3 км к северо-западу от побережья Одесского залива Черного моря, в 8 км от центра Одессы. Площадь лимана 56-60 кв. км, длина - 28 км, наибольшая ширина - 3 км. Средняя глубина - около 1 м. Он отделен от моря песчаной пересыпью шириной до 3 км.

Куяльницкий лиман (фото: facebook.com/vitaliy.milevich)

Соленость воды в лимане в настоящее время - более 300 промилле. В лиман впадает река Большой Куяльник. В районе Куяльницкого лимана расположена самая низкая точка Украины: минус 5 метров от уровня моря.

К слову, недавно в Киеве нашли озеро в форме кота. Оно образовалось из подземных источников на месте заброшенной стройки. Теперь здесь хотят сделать красивый парк.

Ранее мы писали, что в Крыму уникальное озеро стало ярко-розового цвета. В сети появились фантастические фото природы.

Также сообщалось, что в Индии озеро-кратер изменило цвет за одну ночь. Ученые нашли объяснения такому явлению.