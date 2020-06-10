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В Крыму знаменитое озеро стало ярко-розового цвета: зрелищные фото

STYLERЖизнь    10.06.2020 - 07:57
В Крыму знаменитое озеро стало ярко-розового цвета: зрелищные фото
Озеро Сасык-Сиваш в Крыму сменило цвет (фото: tass)

В Крыму начало цвести знаменитое озеро Сасык-Сываш

В Крыму знаменитое соленое озеро Сасык-Сиваш окрасилось в ярко-розовый цвет. Специалисты уверяют, что это природный процесс, а на насыщенность цвета влияет температура воды в водоеме.

Для справки: Сасык-Сиваш расположен между городами Евпатория и Саки. Водоем от Черного моря отделяет перешеек, по которому проходит дорога. Озеро является местом рекреации благодаря лечебным грязям, а также известным местом соляного промысла.

Зрелищные кадры, сделанные с высоты птичьего полета, опубликовал Апостроф со ссылкой на Интерфакс.

В Крыму знаменитое озеро стало ярко-розового цвета: зрелищные фотоВ Крыму знаменитое озеро стало ярко-розового цвета: зрелищные фотоВ Крыму знаменитое озеро стало ярко-розового цвета: зрелищные фото

Озеро Сасык-Сиваш в Крыму (фото: tass)

Озеро стало розовым из-за массового цветения водоросли Дуналиелла солоноводная (Dunaliella salina). Она содержит b-каротин (провитамин А).

"Цветение озера - это естественный процесс, который происходит в конце весны и летом. Там появляется водоросль и начинает жизнедеятельность", - говорят специалисты.

В Крыму знаменитое озеро стало ярко-розового цвета: зрелищные фотоВ Крыму знаменитое озеро стало ярко-розового цвета: зрелищные фотоВ Крыму знаменитое озеро стало ярко-розового цвета: зрелищные фото

Озеро Сасык-Сиваш в Крыму (фото: tass)

Период цветения напрямую зависит от погоды - если будет тепло, цветение продолжится и осенью. А с перепадами температуры цвет может меняться от бледно-персикового до ярко-кораллового.

Как мы писали ранее, в Карпатах расцвели смереки, появились фантастические фото редкого явления.

Также сообщалось, что в Крыму провал курортного сезона показали на фото.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины Крымозеро
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