ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В центре Киева нашли озеро в форме кота и хотят сделать там парк мечты

STYLERЖизнь    04.06.2020 - 09:15
В центре Киева нашли озеро в форме кота и хотят сделать там парк мечты
В Киеве нашли озеро в форме кота (коллаж: РБК-Украина)

В центре Киева нашли очень красивое озеро, напоминающее по форме кота

В центре Киева нашли озеро, которое по форме очень напоминает сидящего мультяшного кота с хвостиком. Киевляне уже поддержали петицию по созданию там парка мечты. И этот вопрос даже обсудили в Киевраде.

Уникальная местность находится на улице Антоновича 52-54 неподалеку от станции метро "Олимпийская". Раньше там было трамвайное депо. Попытка застройки закончилась фиаско, а на месте, где вырыли котлован, образовалось озеро.

Живописная местность приглянулась киевлянам, которые создали и поддержали петицию про создание там парка, пишет "Вечерний Киев". Вопрос недавно рассматривался на заседании постоянной комиссии Киеврады по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

В центре Киева нашли озеро в форме кота и хотят сделать там парк мечтыВ центре Киева нашли озеро в форме кота и хотят сделать там парк мечтыВ центре Киева нашли озеро в форме кота и хотят сделать там парк мечты

Озеро в форме кота в Киеве (фото: vechirniy.kyiv.ua)

Инициатор петиции Галина Ястребова рассказала, что на озере-котике уже поселились утки.

"Парк в таком месте пригодится всем киевлянам. Во-первых, он находится рядом со станцией метро "Олимпийская", поэтому добираться удобно с любого уголка Киева. Во-вторых, эта центральная часть города имеет одну из самых плотных застроек, и рекреационное место там нужно, как воздух", - пишет инициатор петиции.

Главная препона в том, что владельцем участка является французская компания. Это значит, для создания парка его придется выкупить.

К слову, в сети показали, как теперь работает метро в Киеве - в подземку вернулись толпы.

Также мы писали, что киевляне устроили настоящий ажиотаж в торговых центрах в день их открытия.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины Киев
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь