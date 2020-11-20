В Україні знайшли "марсіанські пейзажі": у ці фото складно повірити

Українцям показали яскраві фото, які більше нагадують марсіанські пейзажі, ніж простори рідної країни. Вони були відзняті мандрівником на Куяльницькому Лимані, що на північ від Одеси.

Фантастичними кадрами, зробленими з дрона, поділився користувач Facebook Віталій Мілевич. Чоловік відправився подорожувати по Україні з сім'єю і вирішив показати, що у нас є на що дивитися.

Куяльницький лиман (фото: facebook.com/vitaliy.milevich)

"Перший усвідомлений політ. Звичайно, на Куяльнику - де немає птахів, проводів, антен, людей і взагалі нічого. Тільки сіль, стовпчики, трояндова вода і марсіанські пейзажі. Кайф", - підписав чоловік яскраві знімки.

Куяльницький лиман (фото: facebook.com/vitaliy.milevich)

Куяльницький лиман знаходиться в 3 км на північний захід від узбережжя Одеської затоки Чорного моря, у 8 км від центру Одеси. Площа лиману 56-60 кв. км, довжина - 28 км, найбільша ширина - 3 км. Середня глибина - близько 1 м. Він відокремлений від моря піщаним пересипом шириною до 3 км.

Куяльницький лиман (фото: facebook.com/vitaliy.milevich)

Солоність води в лимані зараз - більше 300 проміле. В лиман впадає річка Великий Куяльник. В районі Куяльницького лиману розташована найнижча точка України: мінус 5 метрів від рівня моря.

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