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В Индии метеоритное озеро-кратер изменило цвет за одну ночь: зрелищные фото

STYLERЖизнь    12.06.2020 - 10:36
В Индии метеоритное озеро-кратер изменило цвет за одну ночь: зрелищные фото
В Индии озеро-кратер Лонар изменило цвет за одну ночь (коллаж: РБК-Украина)

В Индии уникальное озеро на месте падения метеорита за ночь стало розовым

В Индии озеро-кратер в западном штате Махараштра, образовавшееся от падения метеорита, изменило цвет из зеленого до ярко-розового буквально за одну ночь.

В сети появились яркие фото, сделанные непосредственно на берегу озера и со спутника. Это явление удивило даже экспертов, впрочем, они нашли ему простое объяснение, пишет Sciense Alert.

Уникальное озеро называется Лонар. Оно образовалось примерно через 50 тысяч лет после падения метеорита на Землю. Эта природная красота находится в 500 километрах от финансовой столицы Индии Мумбаи и является популярным местом отдыха туристов и экологов.

Эксперты также говорят, что такая резкая перемена цвета может быть связана с карантином в мире из-за коронавируса, когда природа начала меняться и возрождаться в разных уголках планеты.

В Индии метеоритное озеро-кратер изменило цвет за одну ночь: зрелищные фото

Озеро Лонар стало розовым за одну ночь (фото: twitter.com/weatherindia)

"С закрытием заводов и офисов на несколько месяцев из-за карантина, голубое небо вернулось в загрязненные города Индии, что вызвало слухи о том, что ограничения, возможно, также повлияли на озеро", - говорится в сообщении.

В Индии метеоритное озеро-кратер изменило цвет за одну ночь: зрелищные фотоВ Индии метеоритное озеро-кратер изменило цвет за одну ночь: зрелищные фото

Озеро Лонар со спутника (фото: twitter.com/Marco_Langbroek)

Ранее мы писали, что в Крыму знаменитое озеро стало ярко-розового цвета, появились зрелищные фото.

К слову, в Киеве зацвело уникальное тюльпанное дерево.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины природаозеро
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