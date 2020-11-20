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В Україні знайшли "марсіанські пейзажі": у ці фото складно повірити

П'ятниця 20 листопада 2020 09:38
В Україні знайшли "марсіанські пейзажі": у ці фото складно повірити
В Україні знайшли "марсіанські пейзажі" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Природа України може вражати неземною красою

Українцям показали яскраві фото, які більше нагадують марсіанські пейзажі, ніж простори рідної країни. Вони були відзняті мандрівником на Куяльницькому Лимані, що на північ від Одеси.

Фантастичними кадрами, зробленими з дрона, поділився користувач Facebook Віталій Мілевич. Чоловік відправився подорожувати по Україні з сім'єю і вирішив показати, що у нас є на що дивитися.

В Україні знайшли &quot;марсіанські пейзажі&quot;: у ці фото складно повіритиВ Україні знайшли &quot;марсіанські пейзажі&quot;: у ці фото складно повіритиВ Україні знайшли &quot;марсіанські пейзажі&quot;: у ці фото складно повірити

Куяльницький лиман (фото: facebook.com/vitaliy.milevich)

"Перший усвідомлений політ. Звичайно, на Куяльнику - де немає птахів, проводів, антен, людей і взагалі нічого. Тільки сіль, стовпчики, трояндова вода і марсіанські пейзажі. Кайф", - підписав чоловік яскраві знімки.

В Україні знайшли &quot;марсіанські пейзажі&quot;: у ці фото складно повіритиВ Україні знайшли &quot;марсіанські пейзажі&quot;: у ці фото складно повіритиВ Україні знайшли &quot;марсіанські пейзажі&quot;: у ці фото складно повіритиВ Україні знайшли &quot;марсіанські пейзажі&quot;: у ці фото складно повірити

Куяльницький лиман (фото: facebook.com/vitaliy.milevich)

Куяльницький лиман знаходиться в 3 км на північний захід від узбережжя Одеської затоки Чорного моря, у 8 км від центру Одеси. Площа лиману 56-60 кв. км, довжина - 28 км, найбільша ширина - 3 км. Середня глибина - близько 1 м. Він відокремлений від моря піщаним пересипом шириною до 3 км.

В Україні знайшли &quot;марсіанські пейзажі&quot;: у ці фото складно повіритиВ Україні знайшли &quot;марсіанські пейзажі&quot;: у ці фото складно повіритиВ Україні знайшли &quot;марсіанські пейзажі&quot;: у ці фото складно повірити

Куяльницький лиман (фото: facebook.com/vitaliy.milevich)

Солоність води в лимані зараз - більше 300 проміле. В лиман впадає річка Великий Куяльник. В районі Куяльницького лиману розташована найнижча точка України: мінус 5 метрів від рівня моря.

До речі, нещодавно у Києві знайшли озеро у формі кота. Воно утворилося з підземних джерел на місці занедбаного будівництва. Тепер тут хочуть зробити гарний парк.

Раніше ми писали, що у Криму унікальне озеро стало яскраво-рожевого кольору. У мережі з'явилися фантастичні фото природи.

Також повідомлялося, що в Індії озеро-кратер змінило колір за одну ніч. Вчені знайшли пояснення такому явищу.

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