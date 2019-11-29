В Украине начинается настоящая зима: синоптики дали шокирующий прогноз

Погода в Украине начала стремительно ухудшаться и уже в субботу, 30 ноября, практически все области накроет резким похолоданием и мокрым снегом. Несмотря на то, что долгосрочные прогнозы синоптиков обещают украинцам температурные качели и обильные осадки, зима 2019-2020 будет достаточно мягкой.

Погода в субботу, 30 ноября, ожидается сложной и неблагоприятной во всех областях страны. Восток страны накроет дождями, местами сильными. Температура воздуха составит +4 +6 градусов.

Южные области затянет тучами, там возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью в регионе +3 +5 градусов, днем от +6 до +8 градусов, в Крыму от +10 до +12 градусов.

На севере дожди сменятся мокрым снегом, на дорогах гололедица, ветер усилится до 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около +1 градуса, днем до +3 градусов.

Западные области накроет мокрым снегом с дождем, ситуация на дорогах ухудшится – возможно налипание мокрого снега, гололедица. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра, до штормовых значений. Температура воздуха в регионе составит от +2 градусов ночью до +4 градусов днем.

В центральной части страны пройдут дожди, местами умеренные. Ожидается сильный холодный ветер. Ночью +2 градуса, днем до +4 градусов.

В Киеве 30 ноября пройдет мокрый снег с дождем, порывы ветра до 12 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +1 до +3 градусов.

Карта погоды на 30 ноября

Как отметила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины доктор наук Вазира Мартазинова, декабрь начнется с резкого понижения температуры воздуха до -5 -10 градусов.

"В начале декабря температура воздуха ожидается 5-10 градусов мороза, впоследствии она повысится и будет выше ноля градусов, а в конце месяца дважды возможно резкое похолодание. Оно будет кратковременным, но весьма заметным, так как температура быстро упадет более чем на 10 градусов, что очень тяжело для метеозависимых людей", - предупредила она и сообщила, что холодной ожидается первая декада января – температура может упасть до -20 градусов.

А вот снега в этом году будет мало – из-за постоянных перепадов температур ожидается мокрый снег, который будет быстро таять.