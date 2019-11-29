Пронизывающий холод: синоптики ошарашили прогнозом погоды

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие сутки резко ухудшится

Погода в Украине в субботу, 30 ноября, снова ухудшится и в большинстве областей ожидается сильный порывистый ветер, гололедица, местами возможен мокрый снег. Об этом написала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Диденко рассказала, что последний день ноября принесет в Украину дождь, мокрый снег, сильные туманы и холодный порывистый ветер.

"Ноябрь в Украине закончится дождем в восточных областях, мокрым снегом в западной части (гололедица), вездесущими туманами с моросью плюс усиление ветра. Ветер переформируется из сегодняшнего юго-восточного в завтрашний северо-западный, порывы будут сильными. И это будет намеком на грядущее похолодание", - написала синоптик.

Она предупредила, что температура воздуха начнет понижаться, и сильный ветер будет только усиливать это ощущение.

"Понижение температуры воздуха коснется 30-го ноября западных областей, где сегодня сравнительно тепло, а в субботу максимальная температура воздуха не превысит +1 +4 градуса. На Севере и в большинстве центральных областей также ожидается пронизывающая холодом погода – так как +2 +5 градусов, еще и сильный ветер. На Востоке и в Днепре ожидается +3 +8 градусов, в южной части +5 +10, в Крыму до +12 градусов", - сообщила Диденко.

Карта погоды

В Киеве 30 ноября возможен небольшой дождь с мокрым снегом, температура воздуха начнет стремительно понижаться.

"В Киеве 30 ноября существенные осадки – навряд ли, разве что во второй половине дня или вечером вероятен небольшой дождь с мокрым снегом. Соответственно, будьте особенно осторожны на дорогах и тротуарах. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха в Киеве ночью и днем будет приблизительно одинаковой, +1 +4 градуса. В субботу вечером она снизиться до 0 -1 мороза", - предупредила синоптик и рассказала, что декабрь начнется с похолодания.

"Декабрь в столице начнется с холодной погоды, в воскресенье похолодает до -2 -4 градусов, однако существенных осадков не ожидается", - резюмировала Диденко.