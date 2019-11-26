ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Синоптики уточнили прогноз на Новый год: погода сильно испортится

STYLERЖизнь    26.11.2019 - 10:34
Синоптики уточнили прогноз на Новый год: погода сильно испортится
Погода в Украине на Новый год (коллаж: РБК-Украина)

Погода на Новый год и Рождество огорчит украинцев

Погода в Украине на Новый год и Рождество не очень будет способствовать созданию атмосферы любимых украинцами праздников. Какой будет погода на Новый год 2020, поведал народный синоптик Леонид Горбань, а также ресурс синоптиков Метеопрог.

По прогнозу Горбаня, новогодние праздники украинцы проведут без снега с довольно умеренным морозом днем - от -3 до -4 градусов, ночью будет до -5 мороза. Но вот к православному Рождеству синоптическая ситуация ухудшится.

Синоптики уточнили прогноз на Новый год: погода сильно испортится

Погода в Украине на Новый год (коллаж: РБК-Украина)

По словам народного синоптика, погода начнет ухудшаться под конец декабря. Придут морозы, а 28-29 декабря ожидается снег, который пролежит до праздников, пишут Факты.

На Рождество, 7 января, ударят довольно крепкие морозы. В ночное врем до -13, а днем до -8 градусов.

Синоптики ресурса Метеопрог утверждают, что декабрь в этом году будет теплее, чем обычно. Но к концу месяца похолодает и начнутся снегопады, как и прогнозирует Леонид Горбань.

В Украину идет резкое потепление: синоптики назвали дату Засуха и тропические ливни: в Украине скоро изменится климат
Новости Украины Погода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь