На Украину надвигается сильное похолодание: синоптики назвали дату

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине скоро снова кардинально изменится

Погода в Украине в ближайшие дни порадует жителей страны потеплением, которое придет вместе с дождями, а местами и мокрым снегом. Но плюсовая температура продержится недолго. Наталка Диденко и синоптики Украинского гидрометцентра назвали дату возвращения морозов в Украину.

Так, согласно прогнозу Диденко, в четверг, 28 ноября, в стране ожидаются небольшие осадки на Востоке, а также на Западе страны.

Температура порадует жителей южных и западных областей, где воздух прогреется до +6... +12 градусов, на остальной территории +3... +7 тепла. Ночью мороз будет лишь на Севере - от 0 до -3 по Цельсию.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Ветер умеренный - от 5 до 10 метров в секунду.

В Киеве в четверг, 28 ноября, существенных осадков не предвидится, днем +2... +4, ближайшей ночью около нуля.

В пятницу, 29 ноября, дожди накроют уже всю Украину.

Что касется новой волны похолодания с дневными морозами, то оно вернется в страну уже 1-2 декабря.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Данные Наталки Диденко подтверждают и карты Укргидрометцентра, согласно которым уже 30 ноября в стране вероятен дождь с мокрым снегом.

А в воскресенье, 1 декабря, температура воздуха будет колебаться на уровне от -1 до +3 градусов. Немного теплее - до +6 - в южных областях.

Погода в Украине с 28 ноября по 1 декабря (скрин: meteo.gov.ua)