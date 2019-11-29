В Україні починається справжня зима: синоптики дали шокуючий прогноз

Погода в Україні почала стрімко погіршуватися і вже в суботу, 30 листопада, практично всі області накриє різким похолоданням та мокрим снігом. Незважаючи на те, що довгострокові прогнози синоптиків обіцяють українцям температурні гойдалки і рясні опади, зима 2019-2020 буде досить м'якою.

Погода в суботу, 30 листопада, очікується складною і несприятливою у всіх областях країни. Схід країни накриє дощами, місцями сильними. Температура повітря становитиме +4 +6 градусів.

Південні області затягне хмарами, там можливий невеликий короткочасний дощ. Вночі в регіоні +3 +5 градусів, вдень від +6 до +8 градусів, у Криму від +10 до +12 градусів.

На півночі дощі зміняться мокрим снігом, на дорогах ожеледиця, вітер посилиться до 7-12 м/с. Температура повітря вночі близько +1 градуса, вдень до +3 градусів.

Західні області накриє мокрим снігом з дощем, ситуація на дорогах погіршає – можливе налипання мокрого снігу, ожеледь. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру до штормових значень. Температура повітря в регіоні складе від +2 градусів вночі до +4 градусів вдень.

В центральній частині країни пройдуть дощі, місцями помірні. Очікується сильний холодний вітер. Вночі +2 градуси, вдень до +4 градусів.

У Києві 30 листопада пройде мокрий сніг з дощем, пориви вітру до 12 м/с. Температура повітря буде коливатися від +1 до +3 градусів.

Карта погоди на 30 листопада

Як зазначила завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України доктор наук Вазіра Мартазінова, грудень почнеться з різкого пониження температури повітря до -5 -10 градусів.

"На початку грудня температура повітря очікується 5-10 градусів морозу, згодом вона підвищиться і буде вище нуля градусів, а в кінці місяця двічі можливо різке похолодання. Воно буде короткочасним, але досить помітним, так як температура швидко впаде більш ніж на 10 градусів, що дуже важко для метеозалежних людей", - попередила вона і повідомила, що холодною очікується перша декада січня – температура може впасти до -20 градусів.

А от снігу в цьому році буде мало – через постійні перепади температур очікується мокрий сніг, який буде швидко танути.